En pleine nuit, dans un lieu tenu secret, l'AFP assiste en exclusivité au lancement de drones longue portée vers le territoire russe et s'entretient avec Robert Brovdi, dit "Madyar", commandant des forces de systèmes sans pilote de l'armée ukrainienne.
L'Ukraine lance une attaque massive de drones vers la Russie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro