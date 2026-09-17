L’alliance entre l’UE et le Canada vise à être un "phare pour les démocraties", a déclaré jeudi le Premier ministre canadien Mark Carney, alors qu’il s’adressait au Parlement européen à Strasbourg.
L'UE et le Canada veulent être "un phare pour les démocraties" (Carney)
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