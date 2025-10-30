Le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé sa "profonde inquiétude" sur "l'escalade" au Soudan, le chef des opérations humanitaires onusiennes parlant d'"informations crédibles d'exécutions de masse". Quatre jours après la prise d'El-Facher, assiégée depuis 18 mois, par les paramilitaires, l'ONU a affirmé que cette ville du Darfour avait "plongé dans un enfer encore plus noir". "L'horreur se poursuit. Des femmes et des filles sont violées, des gens mutilés et tués, en toute impunité".
L'ONU tire la sonnette d'alarme sur les atrocités au Soudan
