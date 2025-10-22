Une navigatrice brésilienne nommée Tamara Klink devient la deuxième femme et la première Latino-Américaine à achever le périlleux voyage arctique de l'Atlantique à l'océan Pacifique, rendu possible par la fonte des glaces due au changement climatique.
L'odyssée d'une Brésilienne dans l'Arctique: "De moins en moins de glace"
