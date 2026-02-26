L'Iran "refuse" de parler de son programme balistique et "cela pose problème", dit Rubio

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, déclare que l'Iran "refuse" de parler de son programme balistique et que cela pose "un gros problème", alors que de nouvelles discussions sur le nucléaire iranien doivent avoir lieu à Genève. COMPLETE VIDI98YJ9G3_FR
