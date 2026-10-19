L'eurodéputée LFI Rima Hassan est arrivée lundi au tribunal correctionnel de Paris où elle comparaît pour apologie du terrorisme, en raison d'un tweet, depuis supprimé, reprenant les mots de l'un des auteurs de l'attentat de 1972 à l'aéroport de Tel-Aviv.
L'Insoumise Rima Hassan jugée à Paris pour apologie du terrorisme
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