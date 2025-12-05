Le président russe Vladimir Poutine est reçu avec une cérémonie d'accueil par la présidente indienne Droupadi Murmu et le Premier ministre Narendra Modi à la résidence Rashtrapati Bhavan, à New Delhi. Les dirigeants devraient discuter de la manière de resserrer leurs liens face aux pressions américaines pour que l'Inde cesse ses achats de pétrole russe en pleine guerre en Ukraine. IMAGES
L'Indien Modi reçoit le Russe Poutine lors d'une cérémonie d'accueil à Delhi
