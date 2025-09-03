Depuis le 27 août, certains produits indiens sont taxés à 50 % à leur entrée sur le marché américain. Donald Trump sanctionne New Delhi pour ses achats de pétrole russe. Si l’impact économique reste limité à l’échelle nationale, certains secteurs, comme le textile, sont déjà frappés de plein fouet.
L'Inde face au mur des droits de douane américains
