L'incendie dans les Pyrénées-Orientales qui a entraîné l'évacuation de 10.000 personnes et chamboulé l'arrivée de l'étape du Tour de France dans ce département n'est toujours "pas fixé" et 700 pompiers poursuivent leur "lutte acharnée" contre les flammes, a déclaré le préfet au petit matin lundi.
L'incendie des Pyrénées-Orientales, la "lutte acharnée" se poursuit
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