"Le feu, au moment où je vous parle, n'est pas fixé, donc il n'est pas stabilisé, (...) il continue à progresser sur deux flancs principaux, son flanc gauche et son flanc droit", déclare le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez depuis le poste de commandement d'Ille-sur-Têt, dans les Pyrénées-Orientales, où un incendie qui a parcouru plus de 4.600 hectares en deux jours a entraîné l'évacuation de 10.000 personnes et provoqué d'importants dégâts. SONORE
L'incendie dans les Pyrénées-Orientales "n'est pas fixé" (Nuñez)
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