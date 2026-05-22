L'IA, un outil numérique pour bâillonner les femmes

information fournie par France 24 • 22/05/2026 à 17:38

Dans l'actualité, les accusations se multiplient contre Patrick Bruel. Mediapart a recueilli les témoignages d'une trentaine de femmes qui disent avoir subi des viols, agressions sexuelles, exhibitions ou harcèlement sexuel du chanteur et acteur français, qui s'en défend avec véhémence. À Cannes, le monde du cinéma s'interroge à nouveau sur son évolution, entre reviviscence du MeToo et nécessaire réduction des inégalités femmes-hommes. Au cœur de cette émission également, enquête sur les deepfakes et les dégâts "IRL" des images sexualisées de femmes exposées médiatiquement. Selon un rapport de The Nerve publié par ONU Femmes, 70 % des femmes qui ont une existence publique ont fait l'objet de violences en ligne. Les harceleurs ont une cible privilégiée : 42 % des femmes journalistes ou travaillant dans les médias, deux fois plus qu’en 2020.