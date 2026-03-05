En quelques années, le marché des téléphones d'occasion a explosé, porté par des prix bien plus attractifs que ceux des appareils neufs et une prise de conscience écologique croissante, qui incite les consommateurs à se tourner vers des solutions plus durables.
L'explosion des smartphones d'occasion, favorisés par les prix élevés et l'écologie
