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L'ex-président de l'Équateur Lenin Moreno jugé pour des pots-de-vin présumés

information fournie par AFP Video 29/08/2026 à 10:26

Lenín Moreno, ancien président de l’Équateur (2017-2021) et ancien représentant de l’OEA pour les personnes handicapées, entre à la Cour nationale de justice à Quito pour être jugé pour avoir prétendument bénéficié de pots-de-vin, dans une affaire qui implique des membres de sa famille et des hommes d’affaires. IMAGES

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1 commentaire

  • 10:56

    Si il faut juger tout ceux qui ont prix des pots de vin en Amerique latine, ils vont avoir du boulot

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