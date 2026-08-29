Lenín Moreno, ancien président de l’Équateur (2017-2021) et ancien représentant de l’OEA pour les personnes handicapées, entre à la Cour nationale de justice à Quito pour être jugé pour avoir prétendument bénéficié de pots-de-vin, dans une affaire qui implique des membres de sa famille et des hommes d’affaires. IMAGES
L'ex-président de l'Équateur Lenin Moreno jugé pour des pots-de-vin présumés
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