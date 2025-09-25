Le "crime contre l'humanité" commis par Israël à Gaza est "l'un des chapitres les plus horribles" des XXe et XXIe siècles, a déclaré le président palestinien, Mahmoud Abbas, lors d'un discours par vidéo devant l'Assemblée générale de l'ONU.
Gaza: "un des chapitres les plus horribles" des XXe et XXIe siècles, dit Abbas
