L'Etat français profite-t-il de la hausse des carburants pour s'en mettre plein les poches ?

information fournie par France 24 • 31/03/2026 à 23:12

Les prix à la pompe flambent en France avec la crise au Moyen-Orient, et le gouvernement se voit pressé d’augmenter ses aides à certains secteurs. De son côté, le Rassemblement National dénonce un "État profiteur" qui s'enrichirait grâce à la crise. En réalité, si les recettes fiscales ont augmenté début Mars, elles ont drastiquement baissé en même temps que la consommation. Par ailleurs, la proposition de Marine Le Pen de réduire la TVA de 20% à 5.5% reste illégale au regard du droit européen.