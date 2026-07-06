Au menu de L'Essentiel politique, le lancement de la campagne d'Edouard Philippe en vue de la présidentielle de 2027, Marine Le Pen bientôt fixée sur son sort et la motion de censure déposée par les écologistes. Avec l'éditorialiste politique et journaliste pour le media suisse en ligne Blick, Richard Werly.
L'Essentiel politique : Edouard Philippe en meeting et Marine Le Pen face à son destin
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