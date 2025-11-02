Dans l'Essentiel politique ce dimanche : l’examen du budget à l’assemblée nationale, le vote surprise sur l'accord franco-algérien de 1968 et le nouveau sondage Elabe qui confirme la dynamique du Rassemblement national. Avec Arnaud Benedetti, professeur associé à la Sorbonne.
L'Essentiel politique : "Ce budget est le budget de tous les paradoxes"
