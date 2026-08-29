Le président américain Donald Trump a remis la Médaille d'honneur spatiale du Congrès aux membres de l'équipage de la mission Artemis II — les astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, ainsi que l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen — lors d'une cérémonie au Centre spatial Johnson de la NASA, à Houston. IMAGES
L'équipage d'Artemis II reçoit la Médaille d'honneur spatiale du Congrès des mains de Trump
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