Près d'une semaine après leur retour, les astronautes de la mission Artemis II qui ont fait le tour de la Lune ont confié jeudi à la presse ne pas avoir encore pris la mesure ni de leur exploit, ni de l'enthousiasme suscité auprès du public.
L'équipage d'Artemis II n'a pas encore complètement les pieds sur Terre
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