Aux Émirats arabes unis, le gouvernement a imposé des quotas d’embauche des citoyens émiratis dans le secteur privé, pour qu’ils constituent 10% de la main-d'œuvre d’ici 2026. Comment les entreprises se plient-elles à ces nouvelles règles, et comment changer les habitudes d’une population longtemps habituée aux subventions généreuses et aux emplois gouvernementaux peu contraignants ? Reportage de Sophie Guignon et Amélie Zaccour.
L'émiratisation de l'économie : le virage des Émirats Arabes Unis
