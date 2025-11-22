Fait inédit dans la Ve République: la quasi totalité de l'Assemblée rejette le budget de l'Etat, un vote sans surprise mais qui augure mal de son adoption avant la fin de l'année. Après 125 heures de débats parfois houleux sur la fiscalité du patrimoine, ou celle des grandes entreprises, 404 députés ont rejeté la partie "recettes" du texte (un pour, 84 abstentions). IMAGES
L'Assemblée rejette à la quasi-unanimité le budget de l'Etat
