L’arrestation de Thomas Markle, le père éloigné de l’épouse américaine du prince Harry, Meghan Markle, pour détention présumée d’images d’abus pédocriminels, fait la une de la presse britannique. L’homme de 82 ans a été arrêté aux États-Unis en Floride vendredi, après son retour en début d'année des Philippines où il résidait. IMAGES
L’arrestation de Thomas Markle domine la une de la presse britannique
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