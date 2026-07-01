Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré mercredi que l'armée israélienne resterait "indéfiniment" dans ce qu'elle qualifie de "zones de sécurité" établies au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza.
L'armée restera "indéfiniment" au Liban, en Syrie et à Gaza, selon Israël
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