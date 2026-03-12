Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré jeudi avoir ordonné à l'armée de se préparer à "étendre" ses opérations au Liban, où Israël mène une offensive contre le mouvement islamiste Hezbollah, soutenu par l'Iran.
L'armée israélienne doit se préparer à "étendre" ses opérations au Liban (ministre Katz)
