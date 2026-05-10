Une vidéo diffusée dimanche sur X par l'armée américaine montre les frappes qui ont visé le 8 mai deux pétroliers iraniens dans le golfe d'Oman, provoquant les protestations de Téhéran qui a promis de riposter.
L'armée américaine publie une vidéo de frappes sur des pétroliers iraniens
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