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L'armée américaine publie une vidéo de frappes sur des pétroliers iraniens

information fournie par AFP Video 10/05/2026 à 17:29

Une vidéo diffusée dimanche sur X par l'armée américaine montre les frappes qui ont visé le 8 mai deux pétroliers iraniens dans le golfe d'Oman, provoquant les protestations de Téhéran qui a promis de riposter.

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Guerre en Iran
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