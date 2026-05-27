La Nouvelle-Zélande fait face à une véritable fuite des cerveaux. Même l'ancienne Première ministre, Jacinda Ardern, a choisi de s'installer en Australie. Une décision qui relance le débat sur la difficulté persistante du pays à retenir ses talents, dans un contexte d'économie en berne et d'augmentation du coût de la vie. Reportage de notre correspondante à Auckland, Emma Garboud-Lorenzoni.
L'appel de l'Australie : la Nouvelle-Zélande victime d'une fuite des cerveaux
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