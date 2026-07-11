Pour certains chargés de coffres de toit, de vélos ou traînant une caravane, des véhicules passent le péage de Saint-Arnoult (Yvelines), sur l'A10 menant à la côte Atlantique. La circulation est classée noire pour la journée dans l'Ouest, le Nord et le Centre-Est dans le sens des départs, selon Bison Futé, qui appelle les automobilistes à "redoubler de prudence" en raison de la canicule.
Départs en vacances: affluence de mi-journée au péage de Saint-Arnoult
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