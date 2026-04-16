L'AMOC, le courant océanique de l'Atlantique, joue un rôle essentiel dans le maintien d'un climat tempéré en répartissant la chaleur de notre atmosphère. Une étude révèle que ce courant ralentit plus vite qu'attendu. En Europe, les hivers seront plus rudes et les étés plus chauds. Au sahel, il y aura une très forte baisse de la pluviométrie avec des conséquences sur les cultures et donc la sécurité alimentaire. Une nouvelle fois c'est le réchauffement climatique qui affaiblit l'AMOC.
L'AMOC, rouage essentiel du climat, se grippe
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