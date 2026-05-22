L'année dernière, pour la première fois de son histoire, Israël a enregistré un solde migratoire négatif. En 2024, 82 700 Israéliens ont quitté leur pays, un record. En Europe, c'est l'Allemagne qui en profite le plus, en captant 18 % de cette émigration, selon l'OCDE. Une émigration, qui est notamment facilitée par les lois de réparation, qui donnent aux descendants de victimes de la Shoah un accès facilité à la nationalité allemande. Depuis 2022, les demandes de passeport ont explosé, et ce malgré la montée de l'antisémitisme dans le pays. Reportage : Anne Mailliet, Kilian-Davy Baujard, Willy Mahler.
L'Allemagne, destination de choix pour les juifs qui quittent Israël
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