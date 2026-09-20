L'accord trouvé entre les Etats-Unis, le Danemark et le Groenland "permet d'apaiser les choses" et "de réaffirmer la souveraineté danoise" sur ce territoire arctique, déclare Emmanuel Macron en marge d'une visite à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'accord sur le Groenland "permet d’apaiser les choses", se félicite Macron
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