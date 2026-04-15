Dans son numéro du vendredi 10 avril, L' ’Espresso”, un hebdomadaire italien classé à gauche, a choisi d'aborder ce qu’il considère être les abus d'Israël dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et au Liban. En "'Une", en guise d'illustration de cette politique d'expansion que le magazine dénonce, une photo où un colon israélien et une Palestinienne se font face. Un cliché suffisamment choquant pour provoquer la polémique et dont certaines personnes ont remis en cause l'authenticité.
"L' abuso" : quand un journal italien veut illustrer les violences en Cisjordanie
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