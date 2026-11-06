Krach ou rallye boursier d’ici Noël ?

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La défaite de Donald Trump aux élections de mi-mandat a provoqué un regain de volatilité à Wall Street, entre soulagement initial des investisseurs et nouvelles interrogations sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Le marché s'interroge sur la poursuite des investissements dans les infrastructures IA, alors que la baisse des taux et du pétrole apporte un certain soutien aux actifs risqués. Reste à savoir si les secousses récentes marquent le début d'une correction durable ou les prémices d'un traditionnel rallye boursier de fin d'année. L'analyse de Christophe Herpet, directeur des gestions d'Ofi Invest AM, Ça vaut le coup présenté par David Jacquot sur Boursorama.com