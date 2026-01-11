Des habitants se réfugient dans une tente chauffée dans le quartier de Desnyansky, dans la capitale ukrainienne, où ils peuvent aussi recharger leurs appareils, accéder à Internet et recevoir de la nourriture. Les frappes russes ont endommagé des infrastructures essentielles et privé de nombreux foyers d'électricité.
Kiev: des tentes pour venir en aide aux habitants sans électricité
