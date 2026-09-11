Des centaines de fans participent à un "karaoké géant" spécial Céline Dion sur la place Stalingrad à Paris, à la veille du retour sur scène de leur idole.
"Karaoké géant" sur la place Stalingrad à Paris en hommage à Céline Dion
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