information fournie par Ecorama • 01/03/2023 à 14:10

L'inflation est finalement plus forte que prévu en France et en Espagne. Une accélération inattendue en février qui pourrait contraindre la BCE à relever encore plus ses taux d'intérêt. Les explications de Jean-François Robin, directeur de la Recherche de Natixis CIB. Ecorama du 1er mars 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com