Les médicaments prescrits en ville mais non consommés représentent chaque année en France entre 561 millions et 1,7 milliard d’euros, selon une évaluation de la Cour des comptes publiée jeudi qui appelle à identifier les produits les plus jetés et les raisons de ce gaspillage.
Jusqu'à 1,7 milliard d'euros de médicaments non consommés chaque année: "ça fait mal au cœur"
