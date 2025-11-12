Juliette Méadel, ancienne ministre déléguée chargée de la Ville et ancienne secrétaire d'État chargée de l’Aide aux victimes était l'invitée de Mardi politique. À deux jours des commémorations des attentats du 13 novembre, elle nous parle du courage des victimes et du fait que la nation ne peut abandonner les victimes du terrorisme. Elle revient aussi sur l'actualité politique et les discussions sur le budget qui reprennent à l'Assemblée nationale.
Juliette Méadel : "Quand on est victime d'un attentat, toute votre vie change"
