C’est un trésor patrimonial découvrir ou à redécouvrir : les tours de la cathédrale Notre-Dame rouvrent enfin au public, à l'occasion des journées du patrimoine. Les visiteurs pourront se rapprocher pour la toute première fois de la charpente du beffroi, la fameuse "forêt", et voir de près la nouvelle flèche, reconstruites après l'incendie de 2019. Reportage en avant-première.
Journées du patrimoine : les tours de Notre-Dame de Paris rouvrent au public
