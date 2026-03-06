 Aller au contenu principal
Journée internationale des droits des femmes : l'UE est-elle assez féministe ?

information fournie par France 24 06/03/2026 à 18:00

L'Union européenne (UE) est souvent perçue comme un rempart en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Pourtant, un examen plus attentif révèle qu'elle connaît également une forme de régression. Le droit à l'avortement est en recul dans plusieurs pays, comme l'Italie, la Hongrie et surtout la Pologne, où il est quasiment interdit, tout comme à Malte. Malgré une initiative populaire reprise par la Commission européenne pour garantir un accès à l'IVG à toutes les Européennes, la bataille idéologique bat son plein.

