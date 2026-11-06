Cette semaine, Caroline de Camaret reçoit Josep Borrell, ancien Haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères jusqu'en 2024. Également président du Parlement européen entre 2004 et 2007, il a aussi été l'ancien ministre socialiste des Affaires étrangères du gouvernement de Pedro Sanchez et préside désormais le Cidob (Barcelona Centre for International Affairs). Il décrypte avec nous la colère des jeunesses européennes, les élections américaines de mi-mandat ou encore les élections anticipées en Espagne. Il dresse aussi un constat amer de la politique étrangère de l'UE dans les dernières années.
Josep Borrell : "Quelle voix européenne s'est élevée contre Trump et la guerre en Iran ?"
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