L'avocat ultraconservateur José Antonio Kast est investi à la présidence du Chili, devenant le chef d'Etat le plus à droite du pays depuis la dictature militaire d'Augusto Pinochet (1973-1990). Il est investi au cours d'une cérémonie solennelle devant le Parlement réuni en assemblée plénière à Valparaiso, à 110 km de Santiago. IMAGES
José Antonio Kast investi nouveau président du Chili
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro