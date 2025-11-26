D'après un sondage Odoxa, Jordan Bardella, le président du RN arriverait en tête au second tour de la présidentielle, si celle-ci avait eu lieu en ce moment. Un score qui inquiète les adversaires du parti d'extrême droite. L'instabilité politique actuelle et le sentiment d'insécurité des Français sont porteurs pour le parti à la flamme. Roselyne Febvre en parle avec Pablo Pillaud-Vivien et Dominique de Montvalon.
Jordan Bardella en tête d'un sondage pour le second tour de la présidentielle 2027
