JOJ Dakar 2026 : Khady Niang raconte les coulisses d'une cérémonie historique

information fournie par France 24 • 06/11/2026 à 22:22

Une cérémonie historique pour le Sénégal et pour l'Afrique. Le 31 octobre 2026, Dakar a accueilli l'ouverture des premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés sur le continent africain.

À travers « L'Envol de Sitoé », un spectacle mêlant danse, musique, traditions et création contemporaine, les artistes ont raconté une Afrique fière de son histoire et tournée vers l'avenir.

Comment ce spectacle a-t-il été imaginé ? Pourquoi avoir choisi de raconter l'Afrique à travers le regard d'une petite fille ? Et quel héritage pour les créateurs africains ?

Khady Niang, directrice des cérémonies des JOJ Dakar 2026, est l'invitée de Fatimata Wane dans le Journal de l'Afrique sur France 24.