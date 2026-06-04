Le cultivateur isérois Jocelyn Dubost, 31 ans, est élu président du syndicat des Jeunes agriculteurs (JA) lors de son congrès à Bourg-en-Bresse (Ain), promettant de se focaliser sur la rentabilité des exploitations pour garantir un revenu aux jeunes qui s'installent. IMAGES
Jocelyn Dubost élu président des Jeunes agriculteurs
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