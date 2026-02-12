La moisson bleue a été particulièrement riche mercredi aux Jeux de Milan-Cortina. En biathlon, sur l'individuel 15 km, la Française Julia Simon a décroché l'or et sa compatriote Lou Jeanmonnot l'argent. En ski de bosses, Perrine Laffont s'est offert le bronze, huit ans après son sacre à Pyeongchang. Enfin, clou du spectacle : le sacre de Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron en danse sur glace.
JO 2026 : jour de gloire pour la biathlète Julia Simon et le duo Cizeron - Fournier Beaudry
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro