Jimmy Cliff, icône jamaïcaine du reggae, est décédé à l'âge de 81 ans. Révélé dès l’adolescence, il a contribué à porter le reggae sur la scène mondiale et marqué l’histoire avec son rôle dans le film culte "The Harder They Come". Auteur de hits comme "You Can Get It If You Really Want" ou "I Can See Clearly Now", il a collaboré avec les plus grands et accumulé récompenses et distinctions. Plus de cinquante ans de musique, d’amour et de paix : l’héritage de Jimmy Cliff reste éternel.
Jimmy Cliff, l’étoile du reggae, s’est éteint à l'âge de 81 ans
