Le président Gustavo Petro a créé l'émoi dans une Colombie pieuse en affirmant que Jésus-Christ a eu des relations sexuelles, suscitant la réprobation de l'Eglise catholique et des communautés évangéliques locales.
Jésus-Christ "a fait l'amour": Petro crée l'émoi dans une Colombie très chrétienne
