Véritable "Bluenami", ou "tsunami bleu" aux Etats-Unis. A l'issue des mid-terms, les démocrates ont remporté les deux chambres de manière très nette. Un résultat historique en forme de désaveu personnel pour Donald Trump. Alors quelles conséquences vont avoir ces résultats sur la politique étrangère des Etats-Unis, sur laquelle le président américain garde une forte marge de manœuvre? Jeffrey Hawkins, chercheur associé à l'IRIS, ancien diplomate américain, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.
Jeffrey Hawkins : "les midterms, un désaveu de politique étrangère mais aussi du trumpisme"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro