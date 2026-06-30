Affaire Lyhanna, meurtre de Louis, loi Ripost et plan contre le narcotrafic aux Antilles et en Guyane, Jean-Didier Berger, ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur répond aux questions de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière. Il sera aussi question de la commission d'enquête voulue par les écologistes sur la gestion de la canicule qui "permettra de voir ce qui a été fait dans les mairies écologistes et qui risque de leur revenir en boomerang" selon lui.
Jean-Didier Berger : "La motion de censure des écologistes est totalement démagogique"
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