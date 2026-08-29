L'Américain Ben Dhiman a remporté samedi l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) à Chamonix, devenant le premier coureur à terminer la boucle (174 km, 10.000 m de dénivelé positif) en moins de 19 heures.
"Je voulais prouver quelque chose": Ben Dhiman remporte l'UTMB en moins de 19 heures
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